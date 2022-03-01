На Сумщині "британські спецслужби" готують фейкові гори трупів аби звинуватити росію, - міноборони рф Міноборони РФ розповсюдило плоди своєї хворобливої фантазії.

"Под руководством британских спецслужб готовится новая постановка в Сумской области – в город Середина-Буда, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены для съемки представители украинских и западных СМИ, для сокрытия провокации в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено.

В Нижней Сыроватке под Сумами в один из подвалов стаскивают тела, которые будут представлены как якобы жертвы российской армии - по замыслу "британских режиссеров" российские подразделения при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними, на самом деле российские войска ушли оттуда еще 20 марта - и такие события, если бы они произошли, не могли не стать за это время достоянием общественности",- йдеться в повідомленні.