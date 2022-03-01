Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів по Конотопу З 12 квітня щодня курсуватимуть рейси за такими напрямками:

Терещенська – Шостка (відправлення о 15:07, прибуття 15:30, зворотно відправлення о 15:50, прибуття о 16:15).

Конотоп – Шостка (відправлення о 06:40, прибуття о 08:38, зворотно відправлення о 08:58, прибуття о 10:56).

Конотоп – Ворожба (відправлення о 09:20, прибуття об 11:29, зворотно відправлення об 11:55, прибуття о 14:00).

Конотоп – Бахмач (відправлення о 07:00 та 15:50, прибуття о 07:40 та 16:30 відповідно, зворотно відправлення о 07:55 та 16:50, прибуття о 08:35 та 17:30 відповідно).

Хутір Михайлівський – Конотоп (відправлення о 06:15 та 13:50, прибуття о 08:46 та 17:50 відповідно, зворотно о 10:25 та 14:20, прибуття відповідно о 12:54 та 16:49).

Терещенська – Конотоп (відправлення о 07:14, прибуття о 08:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп).