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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:12194

Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів по Конотопу

З 12 квітня щодня курсуватимуть рейси за такими напрямками:

 
Терещенська – Шостка (відправлення о 15:07, прибуття 15:30, зворотно відправлення о 15:50, прибуття о 16:15).
 
Конотоп – Шостка (відправлення о 06:40, прибуття о 08:38, зворотно відправлення о 08:58, прибуття о 10:56).
 
Конотоп – Ворожба (відправлення о 09:20, прибуття об 11:29, зворотно відправлення об 11:55, прибуття о 14:00).
 
Конотоп – Бахмач (відправлення о 07:00 та 15:50, прибуття о 07:40 та 16:30 відповідно, зворотно відправлення о 07:55 та 16:50, прибуття о 08:35 та 17:30 відповідно).
 
Хутір Михайлівський – Конотоп (відправлення о 06:15 та 13:50, прибуття о 08:46 та 17:50 відповідно, зворотно о 10:25 та 14:20, прибуття відповідно о 12:54 та 16:49).
 
Терещенська – Конотоп (відправлення о 07:14, прибуття о 08:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп).
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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