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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08108

В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб

Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence.

В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб
 
Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence.
 
Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.
 
Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.
Завдяки йому можна перевірити:
 
чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
чи перебуває людина в державному розшуку
 чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів
чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази «Миротворець»
чи перебуває авто особи в розшуку
 
Наголошуємо: у разі виявлення за допомогою додатку «фактору ризику» необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.
 
Завантажити додаток можна за посиланнями:
 
 Google Play – bit.ly/3E5NjfJ
 App Store – apple.co/3usNGxy
 
#СБУ
#stoprussia
Общество
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