В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб
Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence.
Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.
Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.
Завдяки йому можна перевірити:
чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
чи перебуває людина в державному розшуку
чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів
чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази «Миротворець»
чи перебуває авто особи в розшуку
Наголошуємо: у разі виявлення за допомогою додатку «фактору ризику» необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.
Завантажити додаток можна за посиланнями:
#СБУ
#stoprussia