В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence.

В Україні запрацював додаток «ТиХто» для перевірки підозрілих осіб

Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence.

Його основна мета – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях.

Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

Завдяки йому можна перевірити:

чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим

чи перебуває людина в державному розшуку

чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів

чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази «Миротворець»

чи перебуває авто особи в розшуку

Наголошуємо: у разі виявлення за допомогою додатку «фактору ризику» необхідно негайно передати цю інформацію представникам силових структур для більш ретельної і додаткової перевірки.

Завантажити додаток можна за посиланнями:

#СБУ

#stoprussia