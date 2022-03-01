За минулу добу на Сумщині піротехніки знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів 10 квітня піротехніками міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) проведено роботи з ідентифікації та знешкодження 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Серед них артилерійські снаряди, протитанкові, протипіхотні, сигнальні міни та гранатометні постріли.

Небезпечні знахідки було виявлено в с. Юр'єве, що на Конотопщині та в м. Тростянець.

Шановні громадяни! Задля збереження життя та здоров’я вашого і ваших близьких забороняється відвідування незнайомих місць, територій там, де велися бойові дії або вони зазнали ворожих ударів (авіа -, артобстрілів), там, де переміщувалися та дислокувалися окупаційні війська. Також наголошуємо, що, до обстеження територій відповідними фахівцями забороняється відвідування полів, луків, лісопосадок, користування узбіччями доріг та шляхами поза межами автотрас.

На даний момент треба забути про подорожі в лісову місцевість та збирання квітів, грибів, ягід. Це може бути небезпечно!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області