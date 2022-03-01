Сумські музиканти влаштували онлайн-концерт У Сумах збірна команда музикантів влаштувала концерт. 10 квітня вони вийшли в мережу інтернет, аби подарувати свою творчість сумчанам. А також тим, хто був вимушений покинути свій дім.

Музиканти назвали свій колектив "Мертвий москаль", пише Суспільне.

Суспільне Суми

За випуск контенту в ефір відповідає режисер Руслан Ніколенко.

"Класні хлопці, класна музика, класна тусовка. Бойове хрещення. Перший раз. Кор.:– І як? — Все вийшло, супер", — говорить він.

Відповідальний за звук — Олександр Олійник.

"Дуже радий, що зміг приєднатися до такого заходу. Наразі допомагаю. Сам обожнюю музику. Оцінив би на найвищому рівні – хлопці молодці. Сам їх поважаю, знаю дуже довго. І бажаю їм нових творчих успіхів", — говорить звукорежисер Олександр Олійник.

Суспільне Суми

Не лише Суми, Львів та Полтава, а і Нова Зеландія, Польща, Болгарія, Словаччина, Німеччина та інші країни, де зараз є сумчани, подивились виступ "музичного батальйону". Завітав на концерт у студію і сумський виконавець Василь Жадан. Під кінець концерту Василь на біс виконав з гуртом "Червону руту".

Суспільне Суми

Враженнями від концерту поділилися сумчанки, які зараз перебувають за кордоном.

"Надзвичайно приємно було переслухати давно відомі мені пісні. Під час війни кожен рядок сприймається зовсім по-іншому. Хочу подякувати виконавцям за підтримку бойового духу та психічного стану населення. Все буде Україна", — говорить Катерина Тимоніна, яка наразі — у Львові.

Сумчанка Наталія Бойко, яка евакуювалася до Туреччини, відгукується про концерт так: "Дуже круто. Це якщо пара слів. Якщо більше, я вдячна організаторам і виконавцям за те, що ви зібралися і, попри умови, змогли подарувати такий потужний заряд гарної, правильної патріотичної енергії".

"Я дякую вележезно. Оця годинка була дуже короткою, але я потрапила, хоч на трішечки, додому. Я вас усіх цілую-люблю. Продовжуйте у тому ж дусі. Я вас бачу, чую, спостерігаю за вами. І дуже-дуже-дуже сильно вас люблю. Чекаю на зустріч і ми обов’язково побачимось", — сказала Олена Бурнос, яка виїхала з Сум до Польщі.

Суспільне Суми

Музиканти говорять, цей концерт — невеличкий внесок у велику перемогу.

"Ціль у нас одна – і ми йдемо до перемоги", — говорить вокаліст Леонід Вівсюк.