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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумські музиканти влаштували онлайн-концерт

У Сумах збірна команда музикантів влаштувала концерт. 10 квітня вони вийшли в мережу інтернет, аби подарувати свою творчість сумчанам. А також тим, хто був вимушений покинути свій дім.

Музиканти назвали свій колектив "Мертвий москаль", пише Суспільне.

Сумські музиканти влаштували онлайн-концерт
Суспільне Суми

За випуск контенту в ефір відповідає режисер Руслан Ніколенко.

"Класні хлопці, класна музика, класна тусовка. Бойове хрещення. Перший раз. Кор.:– І як? — Все вийшло, супер", — говорить він.

Відповідальний за звук — Олександр Олійник.

"Дуже радий, що зміг приєднатися до такого заходу. Наразі допомагаю. Сам обожнюю музику. Оцінив би на найвищому рівні – хлопці молодці. Сам їх поважаю, знаю дуже довго. І бажаю їм нових творчих успіхів", — говорить звукорежисер Олександр Олійник.

Сумські музиканти влаштували онлайн-концерт
Суспільне Суми

Не лише Суми, Львів та Полтава, а і Нова Зеландія, Польща, Болгарія, Словаччина, Німеччина та інші країни, де зараз є сумчани, подивились виступ "музичного батальйону". Завітав на концерт у студію і сумський виконавець Василь Жадан. Під кінець концерту Василь на біс виконав з гуртом "Червону руту".

Сумські музиканти влаштували онлайн-концерт
Суспільне Суми

Враженнями від концерту поділилися сумчанки, які зараз перебувають за кордоном.

"Надзвичайно приємно було переслухати давно відомі мені пісні. Під час війни кожен рядок сприймається зовсім по-іншому. Хочу подякувати виконавцям за підтримку бойового духу та психічного стану населення. Все буде Україна", — говорить Катерина Тимоніна, яка наразі — у Львові.

Сумчанка Наталія Бойко, яка евакуювалася до Туреччини, відгукується про концерт так: "Дуже круто. Це якщо пара слів. Якщо більше, я вдячна організаторам і виконавцям за те, що ви зібралися і, попри умови, змогли подарувати такий потужний заряд гарної, правильної патріотичної енергії".

"Я дякую вележезно. Оця годинка була дуже короткою, але я потрапила, хоч на трішечки, додому. Я вас усіх цілую-люблю. Продовжуйте у тому ж дусі. Я вас бачу, чую, спостерігаю за вами. І дуже-дуже-дуже сильно вас люблю. Чекаю на зустріч і ми обов’язково побачимось", — сказала Олена Бурнос, яка виїхала з Сум до Польщі.

Сумські музиканти влаштували онлайн-концерт
Суспільне Суми

Музиканти говорять, цей концерт — невеличкий внесок у велику перемогу.

"Ціль у нас одна – і ми йдемо до перемоги", — говорить вокаліст Леонід Вівсюк.

 
 
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