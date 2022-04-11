Кролевецькі поліцейські виявили порушника комендантської години, який перебував у розшуку

Правоохоронці зупинили їх для перевірки наявності відповідних документів.
Виявилося, що один з чоловіків перебуває у розшуку на Роменщині. Після чого його було затримано та в подальшому передано співробітникам Роменського районного відділу поліції.
Працівники поліції Кролевеччини звертаються до громадян з проханням не порушувати комендантську годину. Залишайтесь вдома, не наражайте себе на небезпеку!
Також нагадуємо, що час комендантської години змінився. Відсьогодні з 21:00 до 05:00 забороняється перебувати на вулиці без спеціально виданих перепусток та посвідчення особи.
Поліція Сумщини