Поліцейські викрили громадян, які займалися виготовленням самогону Сто двадцять п’ять літрів самогону, 60 літрів закваски та самогонні апарати вилучити та знищили поліцейські у жителів Конотопського району.

Поліцейські офіцери громади Конотопського районного відділу поліції отримали інформацію про те, що двоє місцевих мешканців виготовляють вдома самогон. Тож навідалися до них для перевірки.

У ході якої в жителя села Козацьке працівники поліції виявили та вилучили 60 літрів закваски і самогонний апарат. Ще один самогонний апарат та 125 літрів самогону вилучили правоохоронці в мешканки міста Кролевець.

Все вилучене було знищено.

А відносно правопорушників складено адміністративні протоколb за ст. 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення».

Поліція Сумщини