Роменські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків Учора поліцейські виявили чималу кількість ймовірної наркотичної речовини вдома у місцевого чоловіка.

Співробітники поліції отримали повідомлення, про те що житель одного із сіл Роменського району зберігає вдома наркотики. Під час перевірки дана інформація підтвердилась. Так, у квартирі 39-річного чоловіка було виявлено пакети з речовиною рослинного походження, зовні схожою на коноплю.

Все знайдене працівники поліції направили на експертне дослідження.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини