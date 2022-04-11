Роменські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків

Співробітники поліції отримали повідомлення, про те що житель одного із сіл Роменського району зберігає вдома наркотики. Під час перевірки дана інформація підтвердилась. Так, у квартирі 39-річного чоловіка було виявлено пакети з речовиною рослинного походження, зовні схожою на коноплю.
Все знайдене працівники поліції направили на експертне дослідження.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини