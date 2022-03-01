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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46173

У Сумах відновлює роботу автовокзал

Автовокзал Сум відкритий для перевізників та пасажирів, але у касах квитки ще не продають. Сплатити за поїздку можна безпосередньо в зоні посадки пасажирів. Про це 11 квітня повідомив начальник автовокзалу "Суми" Олександр Шпак.

"Ми поступово відновлюємо систему, налаштовуємо обладнання. Завтра плануємо, що на пероні буде працювати черговий, у якого можна придбати квиток. Автовокзал працює до 16:00", – сказав Суспільному начальник автовокзалу Олександр Шпак.

За його інформацією, 11 перевізників виводять транспорт на маршрути, пише Суспільне.

"Зокрема, вже є маршрути з Сум на Охтирку, Липову Долину, Ромни, Конотоп, Білопілля, Путивль, Глухів, Ямпіль, а також на Вроцлав. Сьогодні працюють 7 автобусів. Це 4-5 перевізників. Одразу скажу, що перевізники тариф підняли, оскільки, є проблеми з паливом", – говорить Олександр Шпак.

Також 11 квітня голова Кролевецької громади Віктор Лехман у своєму зверненні повідомив про відновлення міжміського автомобільного сполучення Шостка-Погорілівка, Конотоп-Кролевець, Суми-Кролевець (через село Воргол).

"У четвер запускаємо маршрут на "Дачі". Автобус курсуватиме у вівторок та четвер", – сказав Віктор Лехман.

 
Общество
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