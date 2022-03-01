У Сумах пройде таємний турнір з баскетболу 3х3 У Сумах пройде турнір з баскетболу 3х3 серед чоловічих (змішаних) команд.

Мінімальний внесок з команди – 200 грн, але може бути й більше. Навіть якщо ви не плануєте або не можете взяти участь у турнірі – будемо вдячні за фінансову підтримку, пишуть організатори.

Раптом у Вас немає команди або можливості оплатити внесок – все одно запрошуємо (розберемося на місці).

Для попередньої реєстрації та отримання інформації про дату, час та місце змагань звертатися до головного тренера БК “СумДУ” – Ярослава Ковальова (095-507-82-59).

Усі зібрані кошти будуть перераховані на рахунок Громадського фонду “Суми” та будуть спрямовані на підтримку захисників України.

Зробити внесок в нашу перемогу:

Всі реквізити: www.fond.sumy.ua

Приват: 5363 5420 3001 5326

Моно: 4441 1144 5048 7622