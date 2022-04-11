У Сумах відновлюють роботу ліфтів У Сумах поступово відновлюють роботу ліфтів у багатоповерхівках, де підйомники не працювали з огляду на складну безпекову ситуацію.

Як повідомив під час щопонеділкової апаратної наради директор департаменту інфраструктури міста Олександр ЖУРБА, управителям та головам ОСББ направили листи щодо термінового запуску підйомників. Насамперед у будинках, де проживають особи з інвалідністю, сім'ї з дітьми та люди поважного віку.

Посадовець зауважив, що кожен ліфт вмикається після обстеження, тому запуск відбувається поступово. Наразі відновлено роботу 806 підйомників.

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО доручив комунальникам продовжувати відповідну роботу і наголосив на необхідності розміщення в будинках оголошень з інформацією для мешканців про те, що суворо забороняється користуватися ліфтами під час сигналу тривоги та комендантської години.

СМР