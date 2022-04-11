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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:32514

На Сумщині п’яний чоловік намагався послати поліцейського в нокаут

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав тілесні ушкодження працівнику поліції. Тепер за вчинене йому доведеться відповідати згідно з Кримінальним кодексом України.

До поліції надійшло повідомлення про порушення громадського порядку на одній з вулиць міста Тростянець. У ході перевірки працівники сектору реагування патрульної поліції виявили чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагався вибити двері до під‘їзду.

Побачивши поліцейських, зловмисник почав поводити себе агресивно та зухвало.

На зауваження інспекторів 38-річний чоловік не реагував, висловлював погрози у бік працівників поліції, а після цього вдарив одного з правоохоронців у підборіддя.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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