На Сумщині п’яний чоловік намагався послати поліцейського в нокаут

До поліції надійшло повідомлення про порушення громадського порядку на одній з вулиць міста Тростянець. У ході перевірки працівники сектору реагування патрульної поліції виявили чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагався вибити двері до під‘їзду.
Побачивши поліцейських, зловмисник почав поводити себе агресивно та зухвало.
На зауваження інспекторів 38-річний чоловік не реагував, висловлював погрози у бік працівників поліції, а після цього вдарив одного з правоохоронців у підборіддя.
Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Сумської області