На Сумщині співробітники ДСНС врятували 2 житлових будинки, 3 дачі та лісові насадження (ВІДЕО)

Суха рослинність горіла в містах Суми та Білопілля, а також у с. Нижня Сироватка Сумського району.
Внаслідок даних пожеж вогнем пройдено площу понад 4 га.
Завдяки оперативній роботі співробітників ДСНС у Сумах в районі Блакитних озер вдалось врятувати 3 дачних будинки та лісові насадження. В с. Нижня Сироватка рятувальники не допустили поширення полум’я на 2 житлових будинки
У всіх трьох випадках пожежі виникли саме через людський фактор. Рятувальники просять громадян за жодних обставин не випалювати суху рослинність!
ГУ ДСНС України у Сумській області