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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині співробітники ДСНС врятували 2 житлових будинки, 3 дачі та лісові насадження (ВІДЕО)

9 квітня рятувальникам доводилось три рази ліквідовувати пожежі, що виникали в природних екосистемах Сумської області.

Суха рослинність горіла в містах Суми та Білопілля, а також у с. Нижня Сироватка Сумського району.

Внаслідок даних пожеж вогнем пройдено площу понад 4 га.

Завдяки оперативній роботі співробітників ДСНС у Сумах в районі Блакитних озер вдалось врятувати 3 дачних будинки та лісові насадження. В с. Нижня Сироватка рятувальники не допустили поширення полум’я на 2 житлових будинки

У всіх трьох випадках пожежі виникли саме через людський фактор. Рятувальники просять громадян за жодних обставин не випалювати суху рослинність! 

ГУ ДСНС України у Сумській області

Общество
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