На Сумщині заборонено вилов водних біоресурсів Відсьогодні на Сумщині розпочинається нерестова заборона на лов водних біоресурсів.

За інформацією Інституту рибного господарства НААН нині існує висока вірогідність затримки нерестової активності у ранньо- та середньонерестуючих видів риб. Адже, станом на середину березня температурний режим більшості водних об’єктів та фізіолого-екологічні показники, які характеризують перебіг процесів підготовки до нересту основних представників іхтіофауни відрізняються від середніх багаторічних.

Враховуючи вищезазначені рекомендації науковців та з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риб, Управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства у Сумській області видано наказ від 25 березня 2022 року № 21 «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Сумської області у 2022 році».

Заборонено здійснення любительського і спортивного рибальства на період нересту риб і розмноження інших водних біоресурсів у рибогосподарських водоймах у такі строки:

- у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками та затонами) з 11 квітня по 30 травня 2022 року включно;у всіх водосховищах з 11 квітня по 20 червня 2022 року включно;у придаткових водоймах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми) з 11 квітня по 10 липня 2022 року включно.

- Оголошено нерестовищами всі річки, водосховища, придаткові водойми та інші рибогосподарські водні об’єкти Сумської області, які підконтрольні Управлінню Державного агентства меліорації та рибного господарства у Сумській області, крім тих, що знаходяться в межах населеного пункту, де дозволяється любительський лов риби з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом.

Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за грубе порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 340 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 Кримінального кодексу України. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Сумський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.