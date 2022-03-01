"Завдання - відновити електроенергію та водопостачання", - мер Тростянця розповів про ситуацію в місті У Тростянці відновлюють електроенергію, водопостачання. Також там планують відновити роботу лікарні.

Про це в ефірі Суспільного розповів Тростянецький міський голова Юрій Бова.

Загалом в громаді електроенергію вже підключили 95% абонентів, сказав мер. "У першу чергу наше завдання було дати людям електроенергію та водопостачання. Електрики працюють другий тиждень без вихідних", - додав він.

Бригади водоканалу активно відновлюють водопостачання. Це стало можливим після того, як в місті з'явилась електроенергія.

Паралельно сапери та рятувальники проводять розмінування територій. "Дуже багато розтяжок у лісопосадках, на кладовищах, на підприємствах, установах. Дві бригади ДСНС і військових працюють щодня і ми просимо усіх не виходити у лісопосадки, у ліси, гуляти поки що там, виводити собак своїх, і не ходити на кладовища. Хоч скоро будуть поминальні дні, все ж таки утриматись від цього", - сказав Бова.

У планах - відновити роботу лікарні, яка була пошкоджена обстрілами російських військових. У будівлі вибиті практично усі вікна, пошкоджено обкладення, киснева станція, розповів мер. "Зараз стоїть задача - швидко відновити роботу лікарні, бо кожного дня вертаються люди. Ми зараз возимо їх у Суми, але треба, щоб вони лікувалися на місці", - додав він.

За словами Бови, в Тростянець благодійники надіслали 4 автомобілі швидкої допомоги. Бо під час окупації росіяни знищили усі медичні автомобілі.

"Багато родин повертаються до Тростянця, у тому числі й лікарі. Повертаються комунальники, залізничники, електрики. Відчули, що можна бути у більшій безпеці, ніж раніше", - розповів Юрій Бова.