Укрпошта повністю відновила доставку на Сумщині Від сьогодні у Сумській області Укрпошта повністю відновила доставку.

Починаємо з гарних новин. Від сьогодні у Сумській області ми повністю відновили доставку.

Оплата комуналки, видача пенсій, перекази, оформлення відправлень по Україні та за кордон — усе це доступно у незаштриховних регіонах. Зокрема і на Сумщині також.

У частині Донецької області ми також працюємо попри обстріли та складну безпекову ситуацію. Станом на сьогодні відкрито 44 відділення.

Втім, зверніть увагу, що змінилася ситуація в Бердянську. Там ми тимчасово не прийматимемо відправлення. Приймаємо лише платежі, оплату за комуналку й видаємо пенсії.

Впевнені, що це ненадовго, тому слідкуйте за оновленнями. Їх ми публікуємо щодня.

Укрпошта