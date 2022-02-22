У Сумах викрито зловмисника, який обікрав магазин В обласному центрі, чоловік викрав ключі від продуктового магазину по вулиці Привокзальній.

У Сумах чоловік, викравши ключі від продуктового магазину по вулиці Привокзальній, вночі заліз всередину і скоїв крадіжку грошей та алкоголю. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.