У Сумах викрито зловмисника, який обікрав магазин

У Сумах чоловік, викравши ключі від продуктового магазину по вулиці Привокзальній, вночі заліз всередину і скоїв крадіжку грошей та алкоголю.
У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Зловмисниця саморобною відмичкою відкрила замок до підсобного приміщення в багатоповерхівці й викрала звідти велосипед. Втім, завдяки оперативності співробітників кримінальної поліції,...
Завдяки встановленій біля крамниці камері відеонагляду, правоохоронці швидко встановили крадія велосипеда....
Викрадення майна окупантами з навчальних закладів у районі воєнних дій на Сумщині - розпочато кримінальне провадження...
Вчера в дежурную часть Роменского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи одного из сел Роменского района неизвестный...
Следователями Ахтырского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении кражи имущества из...