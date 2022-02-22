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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:34447

У Сумах викрито зловмисника, який обікрав магазин

В обласному центрі, чоловік викрав ключі від продуктового магазину по вулиці Привокзальній.

У Сумах чоловік, викравши ключі від продуктового магазину по вулиці Привокзальній, вночі заліз всередину і скоїв крадіжку грошей та алкоголю.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Право Кража
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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