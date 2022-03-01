За парєбріком: брянських водіїв неприємно здивувало підвищення вартості проїзду трасою «Україна» Тепер дорога на автомобілі до Москви стала дорожчою.

Так, щоб проїхати 70-кілометровою платною ділянкою в Калузькій області доведеться заплатити 185 рублів. Ці ціни діють з п'ятниці до неділі, у будні дні – 170 рублів, пишуть Брянские новости.

Вартість проїзду було збільшено ще наприкінці лютого. На претензії калузьких водіїв у місцевому міністерстві дорожнього господарства відповіли, що рішення про збільшення вартості проїзду ухвалив власник залізниці – Росавтодор.

У Росавтодорі підвищення цін ніяк не коментують.

Тим часом стало відомо, що вартість проїзду в Росії платними дорогами цього року може бути підвищена ще. Про це заявив голова правління державної компанії «Автодор» В'ячеслав Петушенко. Він пов'язав підвищення цін із інфляцією.