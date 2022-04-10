На Конотопщині поліцейські викрили громадян, які займались незаконним продажем тютюнових виробів Поліцейські Конотопського районного відділу поліції виявили двох осіб, які здійснювали продаж контрафактних тютюнових виробів. Правоохоронці вилучили у них 740 пачок цигарок.

Патрулюючи територію міста Конотоп, на одному з місцевих ринків поліцейські виявили чоловіка, який здійснював продаж контрафактної продукції, а саме цигарок. Правоохоронці вилучили у нього 690 пачок незаконної продукції.

Того ж дня ще у однієї продавчині було виявлено 50 пачок контрафактних цигарок. Все виявлене вилучено.

На порушників складено адміністративні протоколи за ст. 156 "Порушення правил торгівлі тютюновими виробами" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 10 200 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від їх продажу.

Поліція Сумщини