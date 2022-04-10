Співробітники поліції Охтирщини проводять розслідування за фактом погрози вбивством До відділення поліції 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції надійшло звернення про те, що мешканець с. Боромля здійснив декілька пострілів з рушниці.

На місце події негайно виїхали співробітники поліції.

В ході проведення перевірки було встановлено, що 36-річний зловмисник, під час сварки, на ґрунті раніше виниклих неприязних відносин, з потерпілим та його дружиною, висловлював погрози в їх бік та при цьому здійснив постріл в повітря. Після цього потерпілий намагався відібрати рушницю в останнього, в результаті чого пролунало ще декілька пострілів.

Працівники поліції вилучили рушницю.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством). Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини