На Охтирщині поліцейські протидіють незаконній вирубці дерев Слідчими Охтирського районного відділу поліції повідомлено про підозру раніше судимому, 37-річному мешканцю одного із сіл Охтирського району, який напередодні вчинив незаконний поруб дерев.

Поліцейськими було виявлено, що 7 квітня зловмисник здійснив незаконний поруб семи дерев породи "вільха чорна сироростуча", поблизу с. Пилівка Охтирського району, на території, що входить до складу національного природнього парку "Гетьманський".

Деревину, що була підготовлена для вивезення, а саме порізана на колоди, та бензопилу з місця події було вилучено.

Досудове слідство в розпочатому кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» триває.