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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:45445

Охтирські поліцейські розшукують безвісти зниклу жінку з двома малолітніми дітьми

За допомогою до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його співмешканка Ткаченко Аліна разом з двома малолітніми дітьми 7-річною Анною та 1-річним Олександром поїхала з дому та на даний час не повернулася, місцезнаходження останніх йому не відомо.

 
Ткаченко Аліна була одягнена в пальто сірого кольору, сині спортивні штани, кеди чорного кольору з червоними вставками.
 
Малітня дочка Анна була одягнена в рожеву куртку, джинси синього кольору, чобітки чорного кольору з прикрасами.
 
Її син Олександр був одягнений в шапку чорного кольору з білим значком "мерседес",  куртку чорного кольору, чорні спортивні штани,  гумові чобітки чорного кольору.
У разі наявності інформації про місцеперебування вищевказаних осіб повідомте на лінію 102 чи до Охтирського районного відділу поліції за номером 0544623344.
 
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право Безвісти зникла
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