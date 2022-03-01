Охтирські поліцейські розшукують безвісти зниклу жінку з двома малолітніми дітьми

Працівники Конотопського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження 49-річного мешканця села Білозерка, який, 23 березня, поїхав з села Дубов’язівка до свого...
Менше двох годин знадобилось працівникам четвертого відділення поліції Сумського районного управління поліції, аби встановити місце знаходження хлопця....
До Сумського районного управління поліції на спеціальну лінію "102" надійшло повідомлення від 51-річного мешканця Роменського району про те, що під...
Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини, яка відучора не повернулась додому....