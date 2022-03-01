Охтирські поліцейські розшукують безвісти зниклу жінку з двома малолітніми дітьми За допомогою до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його співмешканка Ткаченко Аліна разом з двома малолітніми дітьми 7-річною Анною та 1-річним Олександром поїхала з дому та на даний час не повернулася, місцезнаходження останніх йому не відомо.

Ткаченко Аліна була одягнена в пальто сірого кольору, сині спортивні штани, кеди чорного кольору з червоними вставками. Малітня дочка Анна була одягнена в рожеву куртку, джинси синього кольору, чобітки чорного кольору з прикрасами. Її син Олександр був одягнений в шапку чорного кольору з білим значком "мерседес", куртку чорного кольору, чорні спортивні штани, гумові чобітки чорного кольору. У разі наявності інформації про місцеперебування вищевказаних осіб повідомте на лінію 102 чи до Охтирського районного відділу поліції за номером 0544623344. Відділ комунікації поліції Сумської області