На Сумщині перевіряють деяких посадовців щодо імовірної співпраці з рф Правоохоронці проводять перевірку деяких голів громад, посадовців і місцевих депутатів на Сумщині щодо імовірної співпраці з рф.

Офіційно за звинуваченням у можливому колабораціонізмі затримано лише одну особу - очільника громадської організації, розповів керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в інтерв’ю Укрінформу.

«Зараз іде перевірка по деяких головах громад, посадових особах та місцевих депутатах щодо ймовірної співпраці з росіянами. Є непрямі докази, вони перевіряються, але поки що підтверджених таких фактів немає. Офіційно є провадження і затримано лише одну особу - голову громадської організації, який міг передавати росіянам дані про учасників АТО, бойових дій, представників обласної, місцевої влади», - сказав він.

На запитання, чи зв’язувалися росіяни з ним особисто, очільник Сумської ОВА відповів: «До мене точно ніхто не звертався, думаю, і їм, і всім було зрозуміло, що мені безглуздо подібне пропонувати».

Водночас він зазначив, що були «стандартні» смс-повідомлення головам громад, деяким його заступникам із закликом здаватися, «зберегти життя людей». За словами керівника ОВА, ніхто на ці звернення не реагував.

Живицький підкреслив, що на Сумщині не було таких випадків, як у деяких інших областях, де явно поздавали міста й попереходили на сторону росіян.