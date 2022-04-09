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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:40315

На Конотопщині поліцейські викрили двох чоловіків у виготовленні та продажі самогону

Апарат для виготовлення самогону та близько 150 літрів закваски правоохоронці вилучили у господарствах двох жителів Конотопа. Все вилучене працівники поліції знищили, а відносно чоловіків склали адміністративні матеріали.

Під час патрулювання міста Конотоп правоохоронці отримали інформацію про те, що один із місцевих мешканців, займається незаконним виготовлення та продажем саморобного алкоголю.

Тож аби перевірити достовірність даної інформації поліцейські навідались до чоловіка додому, де і виявили 50 літрів закваски для виготовлення самогону.

Ще у одного мешканця міста правоохоронці знайшли 100 літрів закваски для виготовлення самогону та самогонний апарат. Все виявлене працівники поліції знищили.

На чоловіків правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення».  

Поліція звертається до громадян: будьте відповідальними! Якщо ви маєте інформацію щодо незаконного продажу алкогольних напоїв, негайно повідомляйте на лінію «102». Анонімність гарантуємо.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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