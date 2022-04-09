Поліція Лебедина затримала чоловіка за вбивство знайомого Під час розпивання алкоголю, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого 46-річний мешканець міста Лебедин ножем вдарив суперника. Від отриманої травми той помер на місці події.

Вчора, близько 15 години, до поліції надійшло повідомлення від 57-річного чоловіка про те, що на території домогосподарства він виявив мертвим свого знайомого з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що того дня 56-ти та 46-ти річний чоловіки розпивали спиртне. У ході чого між ними виник конфлікт. Під час якого, останній, не втримавши агресії вхопився за ножа та вдарив ним товариша. Від отриманої травми чоловік помер на місці події.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські відділення поліції № 3 (м. Лебедин) розшукали та затримали зловмисника.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Поліція Сумщини