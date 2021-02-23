Сумська обласна служба зайнятості допомагає аграріям з кадрами Цьогорічна весна зазвучала не пташинним співом, а сигналами тривоги, зловіщими вибухами, гуркотінням та стріляниною ворожої техніки, що поставило під загрозу зриву проведення посівних робіт.

Та аграрії Сумщини все ж вдихнули життя у наші лани широкополі, дбаючи про те, щоб був хліб і до хліба.

За інформацією директора Сумської обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, з аграріями Сумщини налагоджено тісний контакт, що відкриває шлях до швидкого задоволення кадрових потреб. Так у березні, незважаючи на складнощі сьогодення, за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 260 незайнятих осіб, левова частка яких (95%) задіяна саме у аграрному секторі. Найзатребуванішими серед аграріїв були водії, машиністи-трактористи та підсобні робітники. Не втрачає актуальності потреба у цих кваліфікованих кадрах для сільського господарства й у квітні, за перший тиждень якого (станом на 08.04.2022) службою зайнятості вже працевлаштовано майже 400 осіб. Найбільший показник працевлаштування мають Конотопська, Роменська міськрайонні, Недригайлівська та Липоводолинська районні філії.