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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:01308

Сумська обласна служба зайнятості допомагає аграріям з кадрами

Цьогорічна весна зазвучала не пташинним співом, а сигналами тривоги, зловіщими вибухами, гуркотінням та стріляниною ворожої техніки, що поставило під загрозу зриву проведення посівних робіт.

Та аграрії Сумщини все ж вдихнули життя у наші лани широкополі, дбаючи про те, щоб був хліб і до хліба.

За інформацією директора Сумської обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, з аграріями Сумщини налагоджено тісний контакт, що відкриває шлях до швидкого задоволення кадрових потреб. Так у березні, незважаючи на складнощі сьогодення, за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 260 незайнятих осіб, левова частка яких (95%) задіяна саме у аграрному секторі. Найзатребуванішими серед аграріїв були водії, машиністи-трактористи та підсобні робітники. Не втрачає актуальності потреба у цих кваліфікованих кадрах для сільського господарства  й у квітні, за перший тиждень якого (станом на 08.04.2022) службою зайнятості вже працевлаштовано  майже 400 осіб. Найбільший показник працевлаштування мають Конотопська, Роменська міськрайонні, Недригайлівська та Липоводолинська районні філії.

Экономика Аграрний сектор Вакансії
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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