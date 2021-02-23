Сумська обласна служба зайнятості допомагає аграріям з кадрами

Та аграрії Сумщини все ж вдихнули життя у наші лани широкополі, дбаючи про те, щоб був хліб і до хліба.
За інформацією директора Сумської обласної служби зайнятості Володимира Підлісного, з аграріями Сумщини налагоджено тісний контакт, що відкриває шлях до швидкого задоволення кадрових потреб. Так у березні, незважаючи на складнощі сьогодення, за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 260 незайнятих осіб, левова частка яких (95%) задіяна саме у аграрному секторі. Найзатребуванішими серед аграріїв були водії, машиністи-трактористи та підсобні робітники. Не втрачає актуальності потреба у цих кваліфікованих кадрах для сільського господарства й у квітні, за перший тиждень якого (станом на 08.04.2022) службою зайнятості вже працевлаштовано майже 400 осіб. Найбільший показник працевлаштування мають Конотопська, Роменська міськрайонні, Недригайлівська та Липоводолинська районні філії.
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