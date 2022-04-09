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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:54248

На Сумщині відновлюється залізничне сполучення

У Сумській області продовжується розмінування залізниці. За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького,

Найближчим часом буде очищена та відремонтована ділянка від Ворожби, Білопілля до Конотопа, пише Ваш шанс.

«Ми зможемо відновити сполучення до залізничної станції «Конотоп», - повідомив Дмитро Живицький. – Вже курсує потяг Харків-Суми. Відновлено сполучення Білопілля-Суми-Тростянець. Є можливість доїхати до Охтирки, Киріковки. Планується відкриття приміського поїзду до Краснопільської громади. Ми розуміємо, що вже розпочинається сезон дач, весняно-польових робіт – людям треба добиратися до своїх ділянок та батьків, які живуть у селах. Тому ми разом із «Укрзалізницею» працюємо над тим, щоб максимально відновити залізничне сполучення по всій території Сумської області».

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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