На Сумщині відновлюється залізничне сполучення

Найближчим часом буде очищена та відремонтована ділянка від Ворожби, Білопілля до Конотопа, пише Ваш шанс.
«Ми зможемо відновити сполучення до залізничної станції «Конотоп», - повідомив Дмитро Живицький. – Вже курсує потяг Харків-Суми. Відновлено сполучення Білопілля-Суми-Тростянець. Є можливість доїхати до Охтирки, Киріковки. Планується відкриття приміського поїзду до Краснопільської громади. Ми розуміємо, що вже розпочинається сезон дач, весняно-польових робіт – людям треба добиратися до своїх ділянок та батьків, які живуть у селах. Тому ми разом із «Укрзалізницею» працюємо над тим, щоб максимально відновити залізничне сполучення по всій території Сумської області».