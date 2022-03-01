На Путивльщині знайдено тіло розстріляного чоловіка На Сумщині майже кожного дня знаходять тіла вбитих та закатованих мирних мешканців - такі сумні наслідки російського терору на нашій землі.

Нещодавно у селі Бояро-Лежачі, що на Путивльщині, за словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, було знайдено розстріляне тіло чоловіка – з численними вогнепальними пораненнями, пише Ваш шанс.

«Ми й надалі працюємо над тим, щоб знайти усіх безвісти зниклих людей, - сказав очільник області. – На жаль, щоденно зі звільнених громад надходять заяви до Нацполіції про зникнення. Правоохоронці працюють над тим, щоб максимально швидко їх відшукати. Якщо є звістки від ваших рідних про захоплення в полон – повідомляйте про це поліцію».