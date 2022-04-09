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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00113

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 176 дітей

Більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію росії.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій - 102, Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

8 квітня внаслідок обстрілу окупаційними військами «Точкою-У» залізничного вокзалу в м.Краматорськ Донецької області, на території якого більше 4 тисяч людей очікували на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис «За детей».

Під Гостомелем в Київській області виявлено розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

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