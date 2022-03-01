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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:37156

Поліцейські вилучили у жителя Сумщини автомат з набоями

Роменські поліцейські виявили 32-річного жителя району, який зберігав у себе вдома зброю та боєприпаси.

Співробітники сектору карного розшуку Роменського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що один з жителів району може зберігати вдома зброю та боєприпаси.

В результаті перевірки інформація підтвердилась, 32-річний чоловік не заперечив того факту, що має заборонені речі та видав їх працівникам поліції.
Серед вилученого: автомат АК-12 та 16 боєприпасів калібром 5,45 мм.

Чоловік пояснив, що це все він знайшов у місці, де дислокувалися ворожі війська.

У поліції по даному факту сліді відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини

Право
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