Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18544

У Сумах "замінували" автобус

Про невідомий підозрілий предмет в салоні автобусу водій повідомив у поліцію та рятувальникам.

Вранці, 9 квітня, під час огляду салону, що здійснюється водіями на кінцевих зупинках маршруту, водій комунального автобусу виявив предмет, який викликав у нього  підозру та міг загрожувати безпеці пасажирів.
Працівник КП СМР "Електроавтотранс" негайно викликав поліцію та ДСНС.
Зважаючи на те, що весь комунальний транспорт під час заїзду у депо, проходить огляд, у салонах проводиться дезінфекція та прибирання і станом на ранок суботи сторонніх предметів у жодному транспортному засобі виявлено не було, є припущення, що даний предмет з'явився у салоні під час роботи автобусу в лінії.
Просимо пасажирів бути обачними та обережними, при виявленні підозрілих предметів, не чіпати їх руками та відразу повідомити про це водію.
Бережіть себе.
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
"Набридло сидіти, чекати і боятись". Артист театру влаштував благодійний концерт у Сумах
Сегодня 09:31
Приватні пасажироперевезення у Сумах: які маршрути працюють 9 квітня
Сегодня 09:29
У Сумах "замінували" автобус
Сегодня 09:18
Міські медичні заклади Сум, де ведуть прийом сімейні лікарі (9 квітня)
Сегодня 08:25
Гравці Альянса уклали контракти з іншими клубами
Сегодня 08:23
Буде "гарячий прийом": біля Сумщини окупанти готуються до наступу
Сегодня 07:34
Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога 8 квітня
Вчера 22:37
На Сумщині поліцейські припинили незаконну торгівлю алкоголем
Вчера 18:26
У Сумах петиція про звільнення двох заступників мера від ОПЗЖ зібрала необхідну кількість підписів за кілька годин
Вчера 17:51
view counter

Статьи

За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
Вчера 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.