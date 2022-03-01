У Сумах "замінували" автобус Про невідомий підозрілий предмет в салоні автобусу водій повідомив у поліцію та рятувальникам.

Вранці, 9 квітня, під час огляду салону, що здійснюється водіями на кінцевих зупинках маршруту, водій комунального автобусу виявив предмет, який викликав у нього підозру та міг загрожувати безпеці пасажирів.

Працівник КП СМР "Електроавтотранс" негайно викликав поліцію та ДСНС.

Зважаючи на те, що весь комунальний транспорт під час заїзду у депо, проходить огляд, у салонах проводиться дезінфекція та прибирання і станом на ранок суботи сторонніх предметів у жодному транспортному засобі виявлено не було, є припущення, що даний предмет з'явився у салоні під час роботи автобусу в лінії.

Просимо пасажирів бути обачними та обережними, при виявленні підозрілих предметів, не чіпати їх руками та відразу повідомити про це водію.

Бережіть себе.