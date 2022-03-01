COVID-сертифікат у Дії відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

“жовтий” COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;

“зелений” COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби;

“бустерний” COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби.

З важливого, сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.

Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких є, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країни (повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут). Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах.

Водночас свід попередити, що правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися. Тож, важливо ознайомитися з цими правилами в країні перебування. В Україні ж правила використання та терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:

30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);

270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин).

Також для пред’явлення сертифіката закордоном можна використовувати як сам QR-код у додатку Дія чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку Дія, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу Дія, чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката.