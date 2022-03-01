COVID-сертифікат у Дії відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

Слід зауважити, що термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи:
З важливого, сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.
Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких є, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країни (повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут). Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах.
Водночас свід попередити, що правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися. Тож, важливо ознайомитися з цими правилами в країні перебування. В Україні ж правила використання та терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:
Також для пред’явлення сертифіката закордоном можна використовувати як сам QR-код у додатку Дія чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку Дія, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу Дія, чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката.