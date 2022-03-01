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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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COVID-сертифікат у Дії відображатиметься 1,5 року від дати щеплення

З 5 квітня 2022 року COVID-сертифікати в Дії мають новий термін відображення. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти СOVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення.

Слід зауважити, що термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи: 

  • “жовтий” COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби; 
  • “зелений” COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення проти коронавірусної хвороби; 
  • “бустерний” COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення проти коронавірусної хвороби. 

З важливого, сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.  

Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу, серед яких є, зокрема, Польща, Румунія, Словаччина, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція та інші країни (повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут). Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах. 

Водночас свід попередити, що правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися. Тож, важливо ознайомитися з цими правилами в країні перебування. В Україні ж правила використання та терміни дії  COVID-сертифікатів залишилися незмінними: 

  • 30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);
  • 270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин). 

Також для пред’явлення сертифіката закордоном можна використовувати як сам QR-код у додатку Дія чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку Дія, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу Дія, чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката. 

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я
Общество До
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