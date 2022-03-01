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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:34556

Буде "гарячий прийом": біля Сумщини окупанти готуються до наступу

Поблизу кордону з Україною в Сумській області спостерігається значне скупчення військ РФ.

Загроза чергового заходу армії противника залишається досить серйозною, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише DW.

"Ми частково контролюємо кордон, частково він ще відкритий. У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 км, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично", - зазначив.

Що стосується ймовірності чергової інтервенції з боку Сумської області, то в регіонах йдуть активні заходи щодо зміцнення оборони.

"Ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочуть знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм. Укріплюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо", - сказав.

Чиновник переконаний, що необхідно зміцнювати кордон.

"Я залишаюсь прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються й обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову", - наголосив він.

Общество
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