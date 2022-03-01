Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога 8 квітня Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 08.04.2022 року.

Незважаючи на те, що російські ОТРК «Точка-У» з маркуванням «V» часто фіксувалися в білорусі, пропагандисти повідомляють, що «Точка-У» давно не перебуває на озброєнні армії росії. Таким чином рф прагне нав’язати світу тезу «Україна сама себе обстрілює».

Застерігаємо: це – фейк!

Постійний представник рф при ООН г.гатілов наголосив, що «рф має факти шантажування США інших країн для ухвалення резолюції про виключення рф з Ради ООН з прав людини». Так, рф прагне поставити під сумнів результати голосування щодо цього питання.

Застерігаємо: це – фейк!

д.медведєв заявив, що «санкції проти рф зруйнують світовий порядок та спричинять подальший колапс усіх міжнародних інституцій». Також він повідомив, що санкції кваліфікуються як форма гібридної війни проти рф.

Застерігаємо: це – маніпуляція!