Добірка фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів ворога 8 квітня

Незважаючи на те, що російські ОТРК «Точка-У» з маркуванням «V» часто фіксувалися в білорусі, пропагандисти повідомляють, що «Точка-У» давно не перебуває на озброєнні армії росії. Таким чином рф прагне нав’язати світу тезу «Україна сама себе обстрілює».
Застерігаємо: це – фейк!
Постійний представник рф при ООН г.гатілов наголосив, що «рф має факти шантажування США інших країн для ухвалення резолюції про виключення рф з Ради ООН з прав людини». Так, рф прагне поставити під сумнів результати голосування щодо цього питання.
Застерігаємо: це – фейк!
д.медведєв заявив, що «санкції проти рф зруйнують світовий порядок та спричинять подальший колапс усіх міжнародних інституцій». Також він повідомив, що санкції кваліфікуються як форма гібридної війни проти рф.
Застерігаємо: це – маніпуляція!
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