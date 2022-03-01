Гравці Альянса уклали контракти з іншими клубами Тренер липоводолинського «Альянса» Анатолій Безсмертний розповів про ситуацію в клубі під час війни.

Головний тренер Альянса, який виступає у Першій лізі, Анатолій Безсмертний розповів про ситуацію в команді під час війни в нашій країні.

«Хлопці поки що уклали тимчасові контракти з іншими клубами. Я вважаю, що футболісти все одно мають грати. Звичайно, у разі чого вони повернуться, але поки вони уклали короткострокові контракти, щоб підтримувати форму.

У президента клубу поки що свої справи. Треба сіяти і годувати народ, тож розмов про футбол поки немає. Можна сказати, що всі у затяжній відпустці. Ми всі чекаємо на нашу перемогу, про свої плани зараз ніхто не може сказати. Всі чекають на перемогу, щоб усе це швидше закінчилося і окупантів вигнали з нашої землі», - сказав Безсмертний.