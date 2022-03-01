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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:31170

На Сумщині поліцейські припинили незаконну торгівлю алкоголем

Сьогодні у Ромнах працівники поліції задокументували факт незаконної торгівлі спиртними напоями.

До правоохоронців надійшла інформація про те, що після вихідних, коли було надано дозвіл на торгівлю алкогольними напоями, в одному з магазинів міста, незважаючи на розпорядження місцевої влади, продовжили продавати спиртне щодня. 
 
Під час перевірки дана інформація підтвердилась. 
 
Так, стосовно продавчині, яка порушила розпорядження «Про торгівлю алкогольними напоями в Сумській області» дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за порушення вимог ч. 2 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» Кодексу України про адміністративні правопорушення, який в подальшому буде направлено на розгляд до адміністративної комісії. 
Право
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