Сумчани змагатимуться за Кубок світу зі стрільби з луку Перший етап цьогорічного Кубка світу зі стрільби з лука відбудеться у турецькій Анталії з 18 по 24 квітня.

Відбіркові стрільби вже відбулися у Німеччині. За результатами відбору, перші чотири спортсмени української збірної візьмуть участь першому етапі Кубку світу зі стрільби з луку, пише Суспільне.

До складу збірної України, говорить тренер Євген Гаркуша, увійшли і сумчани.

“Серед чоловіків виступатимуть Олексій Гунбін та Артем Овчінніков, серед жінок – Поліна Родіонова”, – сказав Євген Гаркуша.

Крім того, до складу української команди увійшли випускники Сумського державного педагогічного університету Анастасія Павлова та Іван Кожокарь.