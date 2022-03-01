"Набридло сидіти, чекати і боятись". Артист театру влаштував благодійний концерт у Сумах Артист театру Щепкіна Олександр Михайлов влаштував концерт у Сумах. Він вирішив підняти бойовий дух сумчанам і зібрати гроші на потреби територіальної оборони.

Два роки тому чоловік з родиною переїхав до Сум із Сєвєродонецька, пише Суспільне.

"Набридло сидіти, чекати і боятись", — говорить Олександр. Він уже понад місяць разом із дружиною-артисткою залишився поза сценою театру. Увесь час думали, як допомогти місту, яке встигли полюбити, і реалізувати свій потенціал.

Суспільне Суми

"Усі чимось зараз займаються, всі хочуть якось допомогти: матеріально або морально. Я обрав і те, і інше: хочу допомогти територіальній обороні і сумчанам, хоч якось їх підбадьорити", — каже артист Олександр Михайлов.

Також додає: "Репертуар на 90% патріотичний, на 10% – розважальний. Реакція людей — дуже гарна, люди підходять, кажуть: "класно" і пританцьовують".

Суспільне Суми

"Це те, що тримає нас на плаву морально. Хлопець заряджає і дозволяє жити. Місто живе, і це — найголовніше", — зазначає сумчанка Євгенія.

"Пустирника немає, корвалолу немає, а він покращує настрій. Дуже гарна ідея, молодець хлопець", — говорить сумчанка Лариса Касьяненко.

Суспільне Суми

"Нам сподобався, гарний голос у хлопця. Співає гарно. – Патріотично, молодець", — сказали сумчанки Валентина і Віра.

"Треба, щоб усі допомагали. Не всі можуть брати участь саме безпосередньо, а якусь копійчину покласти, душу вкласти – із задоволенням", — каже сумчанка Тетяна.

Суспільне Суми

За кілька годин виконання пісень Олександру вдалося зібрати близько 5 тисяч гривень. Усю суму чоловік перерахував бійцям сумської територіальної оборони.

За умови сприятливої погоди Олександр планує продовжити традицію таких концертів просто неба в центрі міста.