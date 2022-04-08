Працівники Тростянецької РЕМ підірвались на міні, яку встановили військовослужбовці РФ - розпочато досудове розслідування За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 квітня 2022 року працівники Тростянецької розподільної електромережі виїхали за викликом для відновлення електропостачання. На околиці с. Білка Охтирського району Сумської області їх автомобіль підірвався на міні, якою було заміновано місцевість військовослужбовцями збройних сил російської федерації. Один працівник загинув на місці, іще двоє отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Досудове розслідування у провадженні проводиться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Прокуратура Сумщини