У Сумах петиція про звільнення двох заступників мера від ОПЗЖ зібрала необхідну кількість підписів за кілька годин Сьогодні, 8 квітня, на сайті онлайн-петицій було зареєстроване звернення «Звільнити із займаних посад виконавчого комітету Сумської міської ради Войтенка М.Г. та Іщенко Т.Д.».

«В Україні триває 42 другий день повномасштабного вторгнення росії. За цей час десятки представників проросійської партії опзж проявили свою колаборантську позицію, та перейшли на бік ворога в окупованих громадах.

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій"» діяльність політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" призупинено.

Проте в виконавчому комітеті Сумської міської ради, на керівних посадах продовжують працювати представники зазначеної партії - Войтенка М.Г. та Іщенко Т.Д.

Враховуючи викладене, звертаємось до Сумської міської ради та Сумського міського голови Лисенко О.М. з вимогою про звільнення заступників міського голови та членів виконавчого комітету Сумської міської ради Войтенко Миколи Григоровича та Іщенко Тамари Дмитрівни із займаних посад», - пише автор петицій Галицький Максим Олегович, який до 2020 року сам був заступником мера Сум, але після виборів йому не знайшлося місця, тож довелося задовольнятися роботою простого чиновника у мерії. Мабуть, знову хоче повернутися на посаду…

Що цікаво, чомусь автор петиції забув про ще одного заступника – а саме першого заммера Євгена Бондаренко. Віг хоч і не з ОПЗЖ, а обирався замом по квоті «Батьківщини», проте у 2012 році був депутатом Роменської міськради від Партії регіонів.