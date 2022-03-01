Допомога воїнам та комунальному перевізнику: виконком розглянув низку фінансових, господарчих та інших питань Зокрема, ухвалив рішення про спрямування вільного залишку коштів загального фонду бюджету громади на підтримку ТрО та розміщених на території Сумської міської ТГ військових формувань.

Підтримав "міський уряд" і проєкт рішення про фінансову підтримку КП "Електроавтотранс", яке у період воєнного стану здійснює перевезення на безплатній основі, а отже не отримує кошти ні від пасажирів, ні з бюджету як компенсацію різниці в тарифах та за проїзд пільгових категорій.

Також члени виконкому внесли зміни до цільової програми військово-патріотичного виховання молоді, оновили склад місцевого матеріального резерву та ухвалили низку рішень по лінії управління "Служба у справах дітей" і департаменту соціального захисту населення.

СМР