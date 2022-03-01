Допомога воїнам та комунальному перевізнику: виконком розглянув низку фінансових, господарчих та інших питань

Підтримав "міський уряд" і проєкт рішення про фінансову підтримку КП "Електроавтотранс", яке у період воєнного стану здійснює перевезення на безплатній основі, а отже не отримує кошти ні від пасажирів, ні з бюджету як компенсацію різниці в тарифах та за проїзд пільгових категорій.
Також члени виконкому внесли зміни до цільової програми військово-патріотичного виховання молоді, оновили склад місцевого матеріального резерву та ухвалили низку рішень по лінії управління "Служба у справах дітей" і департаменту соціального захисту населення.
СМР