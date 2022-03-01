Рятувальники допомагають у відновленні життєзабезпечення населення м. Охтирка (ВІДЕО) З початку вторгнення окупаційних військ м. Охтирка постійно зазнавало ворожих авіа- та артилерійських ударів.

Були зруйновані та значно пошкоджені як житлові будівлі, так об’єкти різного призначення, у тому числі інфраструктури. Наразі у місті йде процес відновлення всіх складових повноцінного забезпечення життєдіяльності населення.

Активну допомогу у даній роботі комунальним та іншим служба надають рятувальники. Так, 7 квітня відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги працівникам водоканалу з відкачування води мотопомпою з вирви, яка утворилася внаслідок ворожого бомбардування. Це дозволить в подальшому проводити відновлювальні роботи відповідними службами.

Головне управління ДСНС України у Сумській області