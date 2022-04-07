На Сумщині поліцейські викрили двох громадян у незаконному виготовленні та продажі спиртного Працівники поліції області цілодобово забезпечують правопорядок на вулицях населених пунктів, несуть службу на блокпостах, а також виявляють правопорушників. За минулу добу правоохоронці задокументували два факти незаконного виготовлення й продажу саморобного алкоголю.

У першому випадку поліцейські офіцери громади отримали інформацію про те, що в смт. Степанівка місцева мешканка здійснює незаконний продаж саморобного алкоголю. У ході перевірки інформація підтвердилася. Вдома у жінки працівники поліції вилучили 5 л нерозведеного етилового спирту та 5 пляшок по 0,5 л розведеного.

За вказаним фактом поліцейські склали протокол за адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Того ж дня працівники Конотопського районного відділу поліції отримали повідомлення про те, що 65-річний чоловік виготовляє вдома самогон. Під час перевірки інформація підтвердилася. Вдома у нього поліцейські вилучили близько 20 літрів готової продукції та 200 літрів закваски.

За даним фактом правоохоронці склали адміністративний матеріал за ст. 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення».

Поліція звертається до громадян: будьте відповідальними! Якщо ви маєте інформацію щодо незаконного продажу чи виготовлення алкогольних напоїв, прохання повідомити на лінію «102».

Анонімність гарантуємо.

Відділ комунікації поліції Сумської області