Сумські комунальники закликають містян не викидати сміття до каналізації Аби послуги надавалися сумчанам безперебійно, фахівці водоканалу щодня виконують великий обсяг робіт у різних районах міста.

Під час війни ми зменшили кількість публікацій, щоб зайвий раз убезпечити об’єкти підприємства від обстрілів. Проте нещодавній сміттєвий затор каналізаційної мережі по вулиці СКД, 22 змушує вкотре звернутися до містян із великим проханням не викидати сміття в унітаз.

Численну кількість харчових відходів та поліетилену виявили працівники водоканалу прибувши на місце аварії. Рішення деяких мешканців утилізувати сміття у каналізацію призвело до засмічення колодязя.

Сумчани, будьмо гідними!

КП Міськводоканал