Сумські патрульні зупинили трьох п’яних водіїв Сумські патрульні склали адмінматеріали на трьох нетверезих водіїв.

Близько 11-ї години на вулиці Іллінській охоронці порядку виявили автомобіль Toyota RAV4, водій якого порушував правили дорожнього руху. Вимогу поліцейських про зупинку транспортного засобу керманич ігнорував та продовжував рух.

Зупинивши транспортний засіб, за кермом патрульні виявили 45-річного чоловіка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Громадянин пройшов огляд на місці зупинки. Прилад показав результат 1, 72 проміле, що в понад 8 разів перевищує допустиму норму. На водія інспектори склали протоколи за ст. 122-2 (Невиконання водієм вимог про зупинку) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.

Близько 16 години 30 хвилин на вулиці Косівщинській патрульні виявили 37-річного водія транспортного засобу Mitsubishi Galante. Він мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Огляд чоловік пройшов на місці зупинки. Результат був позитивним – 2, 3 проміле алкоголю, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму. На водія інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на спеціальний майданчик.

Близько 18 години 30 хвилин на проспекті Курському інспектори виявили 33-річного водія автомобіля ВАЗ-21110 з ознаками сп'яніння. Керманич від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я категорично відмовився. На чоловіка патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала транспортним засобом з ознаками сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.

У всіх випадках рішення прийматиме суд.

Сьогодні, як ніколи, ми повинні бути свідомими, згуртованими й мислити тверезо. Не сідайте за кермо напідпитку, не створюйте проблем собі та іншим.