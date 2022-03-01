За парєбріком: жителі Брянська вимагають провести перевірку цін у магазинах депутатів Напередодні губернатор Брянщини Олександр Богомаз закликав управління антимонопольної служби з'ясувати, чому подорожчали продукти у торгових мережах. У зв'язку з цим брянці попросили розпочати перевірки з магазинів, що належать депутатам.

Один із обурених читачів «Брянських новин» повідомив, що в магазині депутата обласної думи пачка цукру коштує 180 рублів (66 грн – Ред.), а два кілограми борошна – майже 170 (63 грн – Ред.).

Торгують продуктами й інші депутати, а багато хто просто здає величезні площі комерсантам. Ці народні обранці теж могли б сприяти зниженню цін, якби зменшили орендну плату, проте про такі ініціативи не чути.

Деяким депутатам належать ринки та магазини промислових товарів, однак вони не показали своїм прикладом, що можна відмовитися від зайвого мільярда або сотні мільйонів, зменшивши свої доходи… Тому, вважають брянці, необхідно використовувати вже батіг, а не пряник. Тим паче, що левова частка торгових площ ще з часом приватизації перейшла до рук саме депутатів та інших представників влади.