За парєбріком: у Бєлгороді запрошували рити окопи за їжу

Голова адміністрації Антон Іванов повідомив, що мешканцям міста почали надходити дивні повідомлення про те, що їх запрошують на земляні роботи на околицях міста. Збір у мерії 7 квітня увечері. Нагорода за патріотичний порив – гарантія вечері.
Антон Іванов попросив бєлгородців ставитися до таких новин із гумором. Область і місто зазнали інформаційної атаки.
«Дорогие друзья, горожане, я очень прошу вас легче и по возможности с юмором относиться к той информационной атаке, которой мы подверглись. Фейковые сообщения практически всегда можно определить и без экспертов, если страх не застилает глаза. Ориентируйтесь только на проверенные источники», — звернувся до городян мер Білгорода.