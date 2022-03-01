За парєбріком: у Бєлгороді запрошували рити окопи за їжу Містянам стали надходити повідомлення про те, що їх запрошують на земляні роботи на околицях міста. Нагородою за роботи, нібито стане вечеря.

Голова адміністрації Антон Іванов повідомив, що мешканцям міста почали надходити дивні повідомлення про те, що їх запрошують на земляні роботи на околицях міста. Збір у мерії 7 квітня увечері. Нагорода за патріотичний порив – гарантія вечері.

Антон Іванов попросив бєлгородців ставитися до таких новин із гумором. Область і місто зазнали інформаційної атаки.

«Дорогие друзья, горожане, я очень прошу вас легче и по возможности с юмором относиться к той информационной атаке, которой мы подверглись. Фейковые сообщения практически всегда можно определить и без экспертов, если страх не застилает глаза. Ориентируйтесь только на проверенные источники», — звернувся до городян мер Білгорода.