На Сумщині вже висаджено 2 мільйони сіянців на 300 га Лісокультурна кампанія на Сумщині у повному розпалі: висаджено майже 2 мільйони сіянців на площі близько 300 га

На Сумщині лісокультурна кампанія дістала свого зеніту. Погода дозволяє проводити висадку лісових культур уже по всій області, тож до роботи приступили всі лісогосподарські підприємства Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Державне агентство лісових ресурсів України.

Висаджують ліс виключно силами колективів підприємств. Тоді як, зазвичай, у період лісокультурної кампанії створювали додаткові робочі місця кільком сотням працівників. Бухгалтери, працівники цехів переробки деревини, водії, працівники лісової охорони та вальники лісу - всі, як один, виконують головне лісівниче завдання: примножують смарагдові багатства рідного краю, щоденно додаючи до президентської програми «Зелена країна» тисячі нових деревець.

У лідерах – лебединські лісівники. Від початку лісокультурних робіт лісгосп відновив 75 га лісових насаджень та на 3 га створив новий ліс. 3,5 га висадили нового лісу та 67 га відновили у Конотопському держлісгоспі. 62 га висадили свеські лісівники. 50 га відновили у Шосткинському підприємстві. 18 га відновили та 2,1 га створили лісу у Сумському держлісгоспі. 7,6 га висадили у Тростянецькому підприємстві, 3 га у Охтирському та 2 га – у Краснопільському держлісгоспах.

Загалом по області висаджено майже 2 мільйони сіянців на площі близько 300 га.

Лісокультурна кампанія продовжується…

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства