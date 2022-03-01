Після перемоги маємо побудувати справжню стіну з Росією – голова Сумської ОВА Живицький На кордоні з Росією в Сумській області мають бути побудовані п'ятиметрова стіна, а також лінія оборони, яка дасть можливість запобігти новому можливому вторгненню окупантів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Поки ми не збудуємо стіну, як між США і Мексикою, – чи ще в рази більшу та потужнішу, – загроза для Сумщини, на жаль, залишатиметься. Поки такої стіни немає, дуже складно щось прогнозувати", – каже він.

За словами Живицького, це питання обговорюється з 2014 року, але за вісім років нічого не було зроблено.

Наприкінці 2021-го, коли загроза вторгнення почала збільшуватися, про це на центральному рівні досить серйозно говорили, запевняє очільник ОВА.

"На жаль, не встигли. А ті інженерні плани, які пропонувалися, на сьогодні вже не достатні. Їхня реалізація не дала б необхідного ефекту", – констатує він.

Тому, на його думку, було б непогано побудувати "хорошу п'ятиметрову стіну. Як заввишки, так завширшки". Також треба будувати лінію оборони. І це мають бути стаціонарні фортифікаційні споруди, опорні пункти.

"І вся лінія кордону з Росією має бути захищена не тільки стіною, тут повинні постійно бути військові", – резюмує Живицький.