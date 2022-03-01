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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30141

Аграрії Сумщини розпочали посівну кампанію

Під головуванням першого заступника керівника обласної військової адміністрації Тараса САВЧЕНКА відбулася онлайн-нарада з керівниками районів, аграріями, працівниками дотичних галузей щодо питань проведення весняно-посівної кампанії.

Під час наради обговорені питання стану проведення весняної посівної кампанії 2022 року, забезпечення матеріальними ресурсами, кредитування сільськогосподарських підприємств, переміщення великогабаритної техніки, стан та проблеми розвитку тваринництва Сумщини під час воєнного стану.

Аграрії Сумщини розпочали посівну кампанію. Планується проведення сівби ярих сільськогосподарських культур на територіях, на яких не проводяться військові дії. Сільськогосподарські підприємства в значній мірі забезпечені матеріальними ресурсами для проведення весняно-польових робіт.

За результатами наради надані доручення Департаменту агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації щодо порядку проведення весняно-полових робіт у вечірній та нічний час, переміщення великогабаритної техніки, умов постачання пального для потреб сільськогосподарських підприємств, а також сприянні у збільшенні переробки молочної сировини на переробних підприємствах Сумщини та збуту виробленого молока і молочної продукції.

Экономика
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